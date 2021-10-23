KAYMAKAMIMIZ MURAT ACAR MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI PROGRAMINA KATILDI

İspir İlçe Müftülüğümüz tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında tertip edilen "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" temalı program İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Konferans Salonunda yapıldı.

Programa Kaymakamımız Murat ACAR, İspir Belediye Başkan Vekili Mustafa ARSLAN, İlçe Jandarma Komutanı Engin BODUR, İlçe Müftüsü Mahmud CELEBİ, daire amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. İstiklal marşının okunması, Kuran'ı Kerim tilaveti, şiir dinletisi, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, slayt gösterisi, 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencilerinin gösterisi ve "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu resim şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdimi ile program sona erdi.

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