Kaymakam Yıldız Adatepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, Adatepe Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Mahalle sakinleriyle Adatepe Camisi'nde bir araya gelen Yıldız, arazi toplulaştırması eylemleri sonrası Adatepe Mahallesi Muhtarının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, "Hakkında adli ve idari işlem yürütülen muhtarlar idari soruşturmanın sonuna kadar valilik veya yetkili kaymakamlık tarafından görevden uzaklaştırılır." denildiğine işaret eden Yıldız, "Bu madde gereği muntarımızı görevden uzaklaştırma kararı aldık. Savcılık tarafından başlatılan bir soruşturma var, bu soruşturma sonucunda bir iddianame hazırlanmış ve bu iddianame gereği mahkemeye iş gitti ve mahkemede soruşturması sürüyor. Bu demek değildir ki muhtar suçlu ya da suçsuz. Bu bir soruşturma süreci. İdari tedbir olarak bu uygulandı. Ben İlçe Yazı İşleri Müdürümüzü görevlendireyim istemezdim. Ben isterdim ki azalarımızdan birisi alsın. Ama azalarımız da iş yoğunluğunu gerekçe olarak gösterdiler. Mevzuata göre, işlerinizi kolayca görebileceğiniz bir müdürümüzü mecburen görevlendirdik. Muhtarın görevden alınması gibi bir şey söz konusu değil." dedi.

Açıklamanın ardından arazi toplulaştırmada yaşanan tapu sorunları Kaymakam Yıldız'a iletildi. Kaymakam Halid Yıldız, konuyla ilgili yetkili olmadığını ancak sorunların çözümü için yetkili kurumlar ile görüşeceğini söyledi.

Kaymakam Yıldız'a ziyaretinde, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlıyan ile Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya eşlik etti.