Kaymakam Demir, diyaliz merkezi inşaatını inceledi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir Besni Devlet Hastanesinde yapımı devam eden diyaliz merkezi inşaatını gezerek bilgi aldı.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir Besni Devlet Hastanesinde yapımı devam eden 20 yataklı diyaliz merkezinde inşaat çalışmalarını inceledi. Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ali Helli'den inşaat ile ilgili bilgi aldı.

Çalışanlarla sohbet eden Kaymakam Demir, hastanede tedavi gören hastalarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. - ADIYAMAN

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