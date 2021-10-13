Kaymakam Coşgun' dan Sera OSB'ye ziyaret

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun incelemelerde bulunmak üzere Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyarette bulundu.

2016 yılında TDİ(Sera) Osb projesine başlanarak 2021 mali yılı yatırım programına alınan ve çalışmalara başlanan Sera OSB'ye Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, Çaycuma OSB Müdürü Özgür Okur, Ayvazlar Muhtarı Ersin Akyüz ve Burunkaya Muhtarı Kadir Aktaş katıldı.

Kaymakam Coşgun, Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'deki çalışmaları yerinde inceleyerek yapılanlar hakkında bilgi aldı. - ZONGULDAK