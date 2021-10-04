Kaymakam Çakır Dünya Çocuk Gününde Derikli çocukları unutmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Çakır Dünya Çocuk Gününde Derikli çocukları unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakam Çakır Dünya Çocuk Gününde Derikli çocukları unutmadı

Mardin'in Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır 4 Ekim Dünya Çocuk Gününde Derikli çocuklar ile bir araya geldi.

EVREN, ANKARA (İHA) - Mardin'in Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır 4 Ekim Dünya Çocuk Gününde Derikli çocuklar ile bir araya geldi.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır 4 Ekim Dünya Çocuk Gününde Derikli çocuklar ile kahvaltı programında buluştu. Derik'te farklı mahallelerde okuyan 90 öğrenci ile kahvaltı programında katılan Kaymakam Çakır, öğrenciler ile birebir ilgilendi. Kaymakam Çakır, "Hepinizin Dünya Çocuk Gününü kutlayarak, sağlık, sevgi ve huzur dolu bir gelecek temennisinde bulunurum" dedi.

Kahvaltı programında öğrenciler ile yakından ilgilenen Kaymakam Çakır, bir süre sohbet ettikten sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. - MARDİN

Kaymakam Çakır Dünya Çocuk Gününde Derikli çocukları unutmadı

Kaymakam Çakır Dünya Çocuk Gününde Derikli çocukları unutmadı

Kaymakam Çakır Dünya Çocuk Gününde Derikli çocukları unutmadı

Kaymakam Çakır Dünya Çocuk Gününde Derikli çocukları unutmadı

Kaymakam Çakır Dünya Çocuk Gününde Derikli çocukları unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Düm Tek Tek Seren Serengil
Spor Marcao Mesut Özil Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Hakan Binbaşgil Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaymakam Çakır Dünya Çocuk Gününde Derikli çocukları unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 15:39:19. #1.12#