Kayıp otelci kaçtı mı kaçırıldı

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) -

Müslim SARIYAR/ AVCILAR'da Esra Yıldız boğazı kesilerek öldürüldü. Kocası Nuri Yıldız'ın ise aracı yakıldı. Araçta bulunan kan izinin Esra Yıldız'a ait olmadığı belirlendi. Polis kayıp olan Nuri Yıldız öldürüldü mü yoksa kaçtı mı sorusuna cevap arıyor.

Yanmış olan araçta bulunan kan izlerinden alınan numuneler ise incelenmek üzere Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. İlk incelemede kan örneklerinin, öldürülen Esra Yıldız'ın kanıyla uyuşmadığı belirlendi.

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