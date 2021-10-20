Kayıp Filistinli tıp öğrencisi bulundu

Konya'da 3 Eylül tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Filistin uyruklu genç İstanbul'da bulundu.

Olay, 3 Eylül 2021 Cuma öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Filistin uyruklu Muhammed Salhab (24), çalıştığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden evine geldi. Öğle saatlerinde tekrar evden çıkan Salhab'ın arkadaşları kendinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, Muhammed Salhab'ın gidebileceği yerleri kontrol ederek geniş çaplı bir araştırma başlattı. Arama çalışmaları sürerken Muhammed Salhab'ın İstanbul'da olduğu belirlendi. Salhab'ın, ailesini arayarak İstanbul Emniyetinde olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söylediği öğrenildi. Salhab'ın, Konya'da bulunan ailesinden avukat ile birlikte İstanbul'a yanına gelmelerini istediği de belirtildi. - KONYA

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