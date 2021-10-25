KAYBOLAN SÜRÜ DRON İLE BULUNDU

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde dağlık alanda kaybolan Hasan Korkmaz'a ait olan 88 adet koyun ve keçi dron ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Elmalı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Korkmaz, dün koyun ve keçi sürüsünü otlatmak için araziye çıkardı. Bir süre sonra evine giden Korkmaz, döndüğünde küçükbaş hayvanlarının bıraktığı yerde olmadığını gördü. Korkmaz'ın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Çameli Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları havadan dron ile yaptığı aramada koyun ve keçilerin İnekbaşı mevkiinde olduğunu tespit etti. Sürü yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi. Korkmaz, ekiplere teşekkür ederek, koyun ve keçilerine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri