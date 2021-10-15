Kayak ve termali buluşturan Murat Dağı'nda sonbahar renkleri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayak ve termali buluşturan Murat Dağı'nda sonbahar renkleri

AA / Ergün Caran - Haberler | Güncel
Kayak ve termali buluşturan Murat Dağı'nda sonbahar renkleri

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı sonbahar renklerine büründü.

GEDİZ, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı sonbahar renklerine büründü.

İç Ege'de yer alan, yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Gediz'deki Murat Dağı sonbaharda güzel manzaralar sunuyor.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki, Kütahya ve Uşak'ın doğal sınırını oluşturan Murat Dağı, zirveye yakın konumdaki kayak pistleri ve 1500 metre rakımda bulunan 41 derece sıcaklıktaki termal kaynaklarıyla ilgi görüyor.

Bir tarafı Porsuk Nehri üzerinden Karadeniz'e, diğer tarafı Gediz Nehri üzerinden Ege Denizi'ne ulaşan nehrin doğduğu Murat Dağı'nda, yeşil örtünün aralarını kaplayan, sarı ve kızılın her rengini barındıran ağaçlar güzel görüntüler oluşturuyor.

Her mevsim ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini sunan, hem termal hem de kayağı sevenlerin uğrak yeri Murat Dağı, manzarayı fotoğraflamak isteyenleri de ağırlıyor.

Kayak ve termali buluşturan Murat Dağı'nda sonbahar renkleri

Kayak ve termali buluşturan Murat Dağı'nda sonbahar renkleri

Kayak ve termali buluşturan Murat Dağı'nda sonbahar renkleri

Kayak ve termali buluşturan Murat Dağı'nda sonbahar renkleri

AA / Ergün Caran - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Çorlu'da, 'çekçek' ile atık toplayan yabancılara operasyon: 112 gözaltı

Son dakika gündem: Çorlu'da, 'çekçek' ile atık toplayan yabancılara operasyon: 112 gözaltı

 Kızgın ineğin attığı tekme, kendisine aşı yapan veterinerin çenesini kırdı

Kızgın ineğin attığı tekme, kendisine aşı yapan veterinerin çenesini kırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Namaz Vakitleri Ahmet Davutoğlu
Magazin
Spor Hava Durumu Şenol Güneş Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Kadir Topbaş Namaz Vakitleri Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayak ve termali buluşturan Murat Dağı'nda sonbahar renkleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 14:51:20. #1.13#