Kastamonu'da jel ile soba yakmaya çalışan imam, çıkan yangında yaralandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jel ile soba yakmaya çalışan imam, lojmanda çıkan yangında yaralandı.

İnebolu'nun Gökçevre Köyü Camisi'nde görev yapan imam hatip Sercan Ada (25), yalnız yaşadığı lojmanda, sobayı yakmak için odunlar çabuk tutuşsun diye sobaya yanıcı jel döktü.

Sobanın patlaması ile tek katlı lojmanda çıkan yangına, İnebolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etti.

Yangın sonucu lojman kullanılamaz hale geldi. Elinden ve yüzünden yaralanan Ada, İnebolu Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.