Kasım ayında piyasaya sürülecek oyunlar

Kasım 2021'de hangi oyunlar çıkacak? Kasım 2021'de çıkacak oyunlar. Kasım ayında çıkması beklenen birçok büyük oyun yer alıyor. Kasım 2021 tarihinde PC ve konsollara çıkacak oyunları sizler için listeledik.

CALL OF DUTY VANGUARD

Call of Duty: Vanguard, Sledgehammer Games tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan, yakında çıkacak bir 2021 birinci şahıs nişancı video oyunudur.Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X ve S için 5 Kasım 2021'de dünya çapında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

BATTLEFIELD 2042

Battlefield 2042, Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı ve video oyunu geliştiricileri EA DICE ile Criterion Games tarafından geliştirilen bir birinci şahıs nişancı video oyunudur. Xbox X ve S Serisi, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Microsoft Windows için 19 Kasım 2021'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

FORZA HORIZON 5

Forza Horizon 5, Playground Games tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanacak olan bir yarış oyunudur. Forza serisindeki beşinci Forza Horizon oyunu ve on ikinci Forza oyunu olacaktır. Oyun, Meksika'nın kurgusal bir temsilinde geçmektedir. Xbox X ve S Serisi, Xbox One, Microsoft Windows'a çıkacak Forza Horizon 5, 5 Kasım' da piyasya sürülecek.

FOOTBALL MANAGER 2022

Piyasadaki en gerçekçi spor yönetimi oyunlarından biri olan Football Manager'de, doğru oyuncu seçimleri ve taktiksel beceriyle futbol takımınızı şampiyonluğa taşıyacaksınız. Oyunun uzun zamandır beklenen yeni sürümü9 Kasım'da çıkacak.

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SKYRIM 10TH ANNIVERSARY EDITION

Skyrim 10th Anniversary Edition, 11 Kasım' da PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.

POKEMON BRILLIANT DIAMOND AND SHINING PEARL

Pokémon Brilliant Diamond ve Pokémon Shining Pearl, 2006 Nintendo DS rol yapma video oyunları Pokémon Diamond ve Pearl'ün 2021 versiyonudur. 19 Kasım tarihinde Nintendo Switch için çıkış yapacak.

FARMING SIMULATOR 2022

Farming Simulator 2022, 22 Kasım tarihinde PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One, PlayStation 5, Microsoft Windows, MacOS, Stadia, Klasik Mac OS'a çıkış yapacak.

SHERLOCK HOLMES: CHAPTER ONE

Sherlock Holmes Chapter One, Frogwares tarafından geliştirilen Sherlock Holmes serisinde yaklaşan bir aksiyon-macera gizem video oyunudur. Aynı zamanda Frogwares'in kendisi tarafından yayınlanan serideki ilk oyundur. 16 Kasım tarihinde PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi, PlayStation 5, Xbox One için çıkış yapacak.

JUST DANCE 2022

Ubisoft tarafından geliştirilen yaklaşan bir dans ritim oyunudur. Serinin on üçüncü ana oyunu olarak 12 Haziran 2021'de Ubisoft Forward E3 basın toplantısında tanıtıldı ve Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox için 4 Kasım 2021'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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