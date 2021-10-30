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Kaş ilçesinde Cumhuriyet Bayramı konseri gerçekleştirildi

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kaş ilçesinde Cumhuriyet Bayramı konseri gerçekleştirildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında DJ Burak Yeter ve şarkıcı Göksel konser verdi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında DJ Burak Yeter ve şarkıcı Göksel konser verdi.

Kaş Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde ilk olarak DJ Yeter sahne aldı. Ardından Türk pop müziği yorumcusu ve şarkı yazarı Göksel, sahneye çıktı.

Konserin ardından Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Yeter ve Göksel'e çiçek takdim etti.

Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
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