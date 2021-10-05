Kartal'da simit satması engellenen kişi verici kulesine çıktı

Kartal'da simit satan seyyar satıcı, iddiaya göre Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bahçesinde simit satmaya çalıştı. Fakat hastanenin güvenlik görevlisi simit satmasına izin vermeyince aralarında arbede yaşandı.

VERİCİ KULESİNE ÇIKTI

Olay sırasında sinirlenen seyyar satıcı da hastanenin bahçesindeki verici kulesine çıkarak intihara kalkıştı. Vatandaşlar korku içinde intiharı izlerken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

PARAYI GÖRÜNCE VAZGEÇTİ

Kuleye çıkan şahıs, itfaiyenin 3. denemesinde kendisine bir miktar para verilerek intihardan vazgeçirildi. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonucu intihardan vazgeçen şahsın rahat tavırları gözden kaçmadı.

"BİRAZ SIKINTISI VAR"

Olay anına şahit olan Şamil Doğan, "Arkadaşın, hastanenin önünde simit satmasını engellediler. Biraz da hırpaladılar. Hırpalayınca o da kendini direkt vericiye doğru çıktı. Biraz sıkıntısı var" dedi.

Öte yandan, olayı görüntülemek isteyen basın mensupları ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.