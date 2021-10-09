KARŞININ TAKSİSİYİM DİYEREK ÇOCUKLU YOLCUYU ALMAYAN TAKSİCİYE CEZA - Haberler
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KARŞININ TAKSİSİYİM DİYEREK ÇOCUKLU YOLCUYU ALMAYAN TAKSİCİYE CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Ataşehir'de "Lütfen çocuğum üşüyor" diyen kadın yolcuyu, "Ben karşının taksisiyim" diyerek araca almayan taksi sürücü trafik ekipleri tarafından yakalandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Ataşehir'de "Lütfen çocuğum üşüyor" diyen kadın yolcuyu, "Ben karşının taksisiyim" diyerek araca almayan taksi sürücü trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü Muharrem Y.'ye 1339 lira para cezası kesilirken, taksi 3 gün süre ile trafikten menedildi. Ayrıca Muharrem Y.'nin "Ticari Araç Kullanma Belgesi" İBB tarafından geçici süreyle askıya alındı.

Ataşehir'de dün akşam saatlerinde soğuk hava nedeniyle kızıyla taksiye binmek isteyen kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi. Ancak şoför, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı.

34 TJE 47 plakalı taksi, trafik ekipleri tarafından Bağcılar Halkalı Caddesi'nde durduruldu. Yapılan kontrollerinde taksinin belediye ruhsatının iptal olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü Muharrem Y.'ye 2918 sayılı KTK'nın EK2/5 (Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen tahdit veya çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesinden 1339 TL ceza kesildi. 34 TJE 47 plakalı taksi 3 gün süre ile trafikten menedilirken, Muharrem Y.'nin "Ticari Araç Kullanma Belgesi" İBB tarafından geçici süre askıya alındı.

KARŞININ TAKSİSİYİM DİYEREK ÇOCUKLU YOLCUYU ALMAYAN TAKSİCİYE CEZA

KARŞININ TAKSİSİYİM DİYEREK ÇOCUKLU YOLCUYU ALMAYAN TAKSİCİYE CEZA

KARŞININ TAKSİSİYİM DİYEREK ÇOCUKLU YOLCUYU ALMAYAN TAKSİCİYE CEZA

KARŞININ TAKSİSİYİM DİYEREK ÇOCUKLU YOLCUYU ALMAYAN TAKSİCİYE CEZA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bu kadarına da pes! Vatandaşın verdiği parayı beğenmeyen taksici, üşüyen çocuk ve annesini arabaya almadı

Bu kadarına da pes! Vatandaşın verdiği parayı beğenmeyen taksici, üşüyen çocuk ve annesini arabaya almadı
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Haber: KARŞININ TAKSİSİYİM DİYEREK ÇOCUKLU YOLCUYU ALMAYAN TAKSİCİYE CEZA - Haberler
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