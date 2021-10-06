Kars'taki barajın seviyesi düşünce su altındaki tarihi yapılar gün yüzüne çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'taki barajın seviyesi düşünce su altındaki tarihi yapılar gün yüzüne çıktı

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Kars'taki barajın seviyesi düşünce su altındaki tarihi yapılar gün yüzüne çıktı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan köy ile buradaki tarihi yapılar yeniden ortaya çıktı.

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Hes Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan köy ile buradaki tarihi yapılar yeniden ortaya çıktı.

Aras Nehri içinden geçen Karakurt köyü, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karakurt HES Barajı'nın tamamlanıp 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlamasının ardından tamamen sular altında kaldı.

Yörede son zamanlarda yeterli yağış almayan barajın su seviyesi düşünce, köydeki evler, kiliseler ve bazı tarihi yapılar da görünür hale geldi.

Bazı vatandaşlar da uzun yıllar geçirdikleri eski köylerini ve buradaki evlerini gezerek hatıralarını yad etti.

Bölgeyi ziyaret eden fotoğrafçılardan Turhan Koçaş, AA muhabirine, bu yıl bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle baraj suyunun 300-400 metre çekildiğini söyledi.

Kocaş, "Sular altında kalan köy ortaya çıkınca biz de fotoğrafseverler olarak köyü fotoğraflamaya geldik." dedi.

Kars'taki barajın seviyesi düşünce su altındaki tarihi yapılar gün yüzüne çıktı

Kars'taki barajın seviyesi düşünce su altındaki tarihi yapılar gün yüzüne çıktı

Kars'taki barajın seviyesi düşünce su altındaki tarihi yapılar gün yüzüne çıktı

Kars'taki barajın seviyesi düşünce su altındaki tarihi yapılar gün yüzüne çıktı

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji günlük hava raporunu yayımladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji günlük hava raporunu yayımladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı

 Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı! Kar, sağanak, fırtına geliyor

Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı! Kar, sağanak, fırtına geliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Stefan Kuntz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kars'taki barajın seviyesi düşünce su altındaki tarihi yapılar gün yüzüne çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 13:10:00. #1.11#