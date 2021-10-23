Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi düştü - Haberler
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Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi düştü

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi düştü

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi düşmeye devam ediyor.

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Hes Barajı'nda su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Aras Nehri içinden geçen Karakurt köyü, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karakurt HES Barajı'nın tamamlanıp 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlamasının ardından tamamen sular altında kaldı.

Son günlerde havaların yağışsız geçmesi nedeniyle barajın su seviyesi daha da azaldı.

Suların çekilmesiyle, köydeki evler, kavaklıklar, eski Kars-Erzurum kara yolunun bir bölümü ortaya çıktı.

Bazı vatandaşlar suları çekilen köyü ziyaret etti.

Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi düştü

Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi düştü

Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi düştü

Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi düştü

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri
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