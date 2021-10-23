Kars'ta Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi düştü
AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi düşmeye devam ediyor.
KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Hes Barajı'nda su seviyesi düşmeye devam ediyor.
Aras Nehri içinden geçen Karakurt köyü, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karakurt HES Barajı'nın tamamlanıp 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlamasının ardından tamamen sular altında kaldı.
Son günlerde havaların yağışsız geçmesi nedeniyle barajın su seviyesi daha da azaldı.
Suların çekilmesiyle, köydeki evler, kavaklıklar, eski Kars-Erzurum kara yolunun bir bölümü ortaya çıktı.
Bazı vatandaşlar suları çekilen köyü ziyaret etti.