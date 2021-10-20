Karizma günü mesajları ve sözleri! 20 Ekim Dünya karizma gününe özel mesajlar ve sözler nelerdir?
Bugün 20 Ekim Dünya Karizma günüdür. Dünya karizma gününe özel birbirinden güzel sözler ve mesajlar nelerdir araştırılıyor. Sizler için en güzel karizma mesajlarını, karizma sözlerini derledik. Haberimizden karizma mesajlarına ulaşabilirsiniz...
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Karizma, başkalarına bağlılığa ilham verebilecek cazip veya çekici kişiler için kullanılan bir ifadedir. Sosyoloji, siyaset bilimi, psikoloji ve yönetim bilim adamları, olağanüstü görülen bir tür liderlik terimini ayırırlar; bu alanlarda "karizma" terimi, "değerlere dayalı, sembolik ve duygu yüklü lider sinyalleri" kullanan belirli bir lider tipini tanımlar.
Sosyal medyada trend haline gelen ve her yıl sosyal medya platformları Twitter, Facebook, İnstagram'dan yapılan paylaşımlarla kutlanan bir gündür.
Dünya Karizma Günü, her yıl 20 Ekim günü sosyal medya platformları Twitter, Facebook, İnstagram'dan yapılan paylaşımlarla kutlanan bir gündür.
- Karizma erkekler, hep üzülür. Karizma merhametten gelir, gülüşten, bir bakıştan gelir.
- Karizma denilince akla bir isim gelir, onun gözleri gök mavi, saçları güneşten sarıdır, ismi Mustafa Kemal'dir! Dünya Karizma Günü Kutlu Olsun.
- Gördüğüm en büyük karizma
Sen bu işe karışma
Dersine iyi çalış
Sakın sınıfta kalma...
- Bugün benim günümmüş arkadaşlar. Dünya Karizma Günümüz kutlu olsun!
- Karizma denilen şey her zaman yakışıklılık demek değildir, içten gelir doğuştan olması gerekir, estetik kabul etmez. 20 Ekim Dünya Karizma Günü'müz kutlu olsun.
- Karizma denilince akla ilk o gelir
Türkiye'nin gururu şanlı Emir
Kim ne derse desin adamın dibidir
Bunu da bilen bilir...