Karizma günü mesajları ve sözleri! 20 Ekim Dünya karizma gününe özel mesajlar ve sözler nelerdir?

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DÜNYA KARİZMA GÜNÜ NEDİR?

Karizma, başkalarına bağlılığa ilham verebilecek cazip veya çekici kişiler için kullanılan bir ifadedir. Sosyoloji, siyaset bilimi, psikoloji ve yönetim bilim adamları, olağanüstü görülen bir tür liderlik terimini ayırırlar; bu alanlarda "karizma" terimi, "değerlere dayalı, sembolik ve duygu yüklü lider sinyalleri" kullanan belirli bir lider tipini tanımlar.

Sosyal medyada trend haline gelen ve her yıl sosyal medya platformları Twitter, Facebook, İnstagram'dan yapılan paylaşımlarla kutlanan bir gündür.

DÜNYA KARİZMA GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Karizma Günü, her yıl 20 Ekim günü sosyal medya platformları Twitter, Facebook, İnstagram'dan yapılan paylaşımlarla kutlanan bir gündür.

KARİZMA SÖZLERİ

- Karizma erkekler, hep üzülür. Karizma merhametten gelir, gülüşten, bir bakıştan gelir.

- Karizma denilince akla bir isim gelir, onun gözleri gök mavi, saçları güneşten sarıdır, ismi Mustafa Kemal'dir! Dünya Karizma Günü Kutlu Olsun.

- Gördüğüm en büyük karizma

Sen bu işe karışma

Dersine iyi çalış

Sakın sınıfta kalma...

- Bugün benim günümmüş arkadaşlar. Dünya Karizma Günümüz kutlu olsun!

- Karizma denilen şey her zaman yakışıklılık demek değildir, içten gelir doğuştan olması gerekir, estetik kabul etmez. 20 Ekim Dünya Karizma Günü'müz kutlu olsun.

- Karizma denilince akla ilk o gelir

Türkiye'nin gururu şanlı Emir

Kim ne derse desin adamın dibidir

Bunu da bilen bilir...

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