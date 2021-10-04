KARESİ, BALIKESİR (Habermetre) - KARESİ'DE 500 ÇOCUK HAYVAN SEVGİSİNİ ÇİZDİ

Karesi Belediyesi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen resim etkinliğine 500'e yakın çocuk katıldı. Resimler Belediye Hizmet Binası önünde sergilenirken, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da vatandaşlara mama kabı, mama ve rozet dağıttı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Karesi Belediyesi örnek bir çalışmaya daha imza attı. Karesi Belediyesi'nin 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında oluşturmak istediği resim albümüne 500'e yakın çocuk katılım sağladı. Oluşturulacak olan albüm öncesi seçilen resimleri Belediye Hizmet Binası önünde kurulan sergide beğeniye sunuldu. Tüm resimler için ise oluşturulacak olan albüm belediye resmi internet sitesinde sergilenecek.

Belediye önünde açılan sergiye Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve hayvanseverler katıldı. Karesi Belediyesi'nin örnek çalışmalara imza attığını söyleyen Başkan Orkan, "4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde bizde Karesi Belediyesi olarak çalışmalar yaptık. Karesi Belediyesi olarak çocuklarımızın çizimlerinden oluşan bir albüm hazırlamayı düşündük. Çocuklarımıza hayvan sevgisi üzerine resimler yapmaları çağrısında bulunduk. Çağrımıza karşılık 500'e yakın çok güzel resimler geldi. O resimleri şimdi belediyemiz önünde sergiliyoruz. Bende bir hayvansever olarak Hayvanları Koruma Gününün kutlu olmasını diliyorum" dedi.

Sergi açılışı sonrası Başkan Orkan ve Hocaoğlu, vatandaşlara mama kabı ve mama dağıttılar.

Habermetre - Son Dakika Haberleri