Karapınar'da yamaç paraşütü pisti açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karapınar'da yamaç paraşütü pisti açıldı

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Karapınar'da yamaç paraşütü pisti açıldı

Karapınar Kaymakamlığı ile Karapınar Belediyesi, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Göktepe Mevkisine, yamaç paraşütü için pist yaptırdı.

Karapınar Kaymakamlığı ile Karapınar Belediyesi, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Göktepe Mevkisine, yamaç paraşütü için pist yaptırdı.

Yamaç paraşütü pisti açılış töreninde yamaç paraşütçüleri gösteri yaptı, gösteride havada Türk bayrağı açıldı.

Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş, Türk bayrağını İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat'a teslim etti.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karacadağ'ın 2 bin 130 metre yükseklikte olduğunu, bu dağın kalelerin, yer altı şehirlerinin ve doğal güzelliklerin bulunduğu bir volkanik dağ olduğunu belirtti.

Bu pistin bölgeye değer katacağını ifade eden Yaka,"Gençlerimizin, hemşerilerimizin burada bu imkanlardan yararlanmasını sağlayacağız. Meke Gölü, Acı Göl, Göktepe inşallah bundan sonra Karapınar'ın daha doğrusu Türkiye'nin, dünyanın spor merkezi olur diye düşünüyorum." diye konuştu.

İlçe Kaymakam Oğuz Cem Murat da Karapınar'ın coğrafi olarak farklı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlçemizin turizmde hak ettiği konuma gelmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Doğa turizminin Karapınar'da yapılabilmesi için çalışmalarımız sürecektir. İlçemizde çok fazla tarihi ve kültürel değerler mevcut. Bunları kullanarak şehrimizi turizm yönünden değerlendirmeye çalışıyoruz."

Karapınar'da yamaç paraşütü pisti açıldı

Karapınar'da yamaç paraşütü pisti açıldı

Karapınar'da yamaç paraşütü pisti açıldı

Karapınar'da yamaç paraşütü pisti açıldı

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri
Kocaeli'de içinde kız arkadaşını öldürdüğü taksiyle emniyete giden zanlı tutuklandı

Kocaeli'de içinde kız arkadaşını öldürdüğü taksiyle emniyete giden zanlı tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title