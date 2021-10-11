Karamollaoğlu: "Suriye tek başına bir problem olarak görülmemeli, Irak da bu işin içindedir"
AA / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İkilinin salondan ayrılışı ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
İkilinin salondan ayrılışı ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (4)