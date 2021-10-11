Karamollaoğlu: 'Suriye tek başına bir problem olarak görülmemeli, Irak da bu işin içindedir' - Haberler
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Karamollaoğlu: "Suriye tek başına bir problem olarak görülmemeli, Irak da bu işin içindedir"

AA / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İkilinin salondan ayrılışı ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

İkilinin salondan ayrılışı ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

Karamollaoğlu: Suriye tek başına bir problem olarak görülmemeli, Irak da bu işin içindedir

Karamollaoğlu: Suriye tek başına bir problem olarak görülmemeli, Irak da bu işin içindedir

Karamollaoğlu: Suriye tek başına bir problem olarak görülmemeli, Irak da bu işin içindedir

Karamollaoğlu:
AA / Baha Kalmurat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Karamollaoğlu: 'Suriye tek başına bir problem olarak görülmemeli, Irak da bu işin içindedir' - Haberler
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