Karaman Yeşilay Şubesi çalışanları Vali Işık'ı ziyaret etti - Haberler
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Karaman Yeşilay Şubesi çalışanları Vali Işık'ı ziyaret etti

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman Yeşilay Şubesi çalışanları Vali Işık'ı ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Yeşilay Karaman Şube Başkanı İhsan Duru ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Yeşilay Karaman Şube Başkanı İhsan Duru ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kısa adı YEDAM olan Yeşilay Danışma Merkezinde görev yapan psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının da hazır bulunduğu ziyarette Şube Başkanı Duru, uzman personelin katılımıyla alkol, tütün, madde ve internet gibi her türlü bağımlılık konusunda sorun yaşayan vatandaşlara ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlandığı ifade edildi.

Bağımlılıkla mücadele noktasında gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarında ele alındığı ziyarette Vali Işık YEDAM personeline teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri
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