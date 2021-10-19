Karaismailoğlu: "Yıl sonu itibariyle Tokat Havalimanı'nı hizmete almak için hummalı bir çalışma var" - Haberler
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Karaismailoğlu: "Yıl sonu itibariyle Tokat Havalimanı'nı hizmete almak için hummalı bir çalışma var"

AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı Binası'ndaki incelemelerinin ardından açılamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye gelişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı Binası'ndaki incelemelerinin ardından açılamalarda bulundu.

Karaismailoğlu: Yıl sonu itibariyle Tokat Havalimanı'nı hizmete almak için hummalı bir çalışma var

Karaismailoğlu: Yıl sonu itibariyle Tokat Havalimanı'nı hizmete almak için hummalı bir çalışma var

Karaismailoğlu: Yıl sonu itibariyle Tokat Havalimanı'nı hizmete almak için hummalı bir çalışma var

Karaismailoğlu:
AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri
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