Karaismailoğlu: "Yıl sonu itibariyle Tokat Havalimanı'nı hizmete almak için hummalı bir çalışma var"
AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı Binası'ndaki incelemelerinin ardından açılamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye gelişi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı Binası'ndaki incelemelerinin ardından açılamalarda bulundu.