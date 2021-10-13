Karaburun'da Belediyesi'nden 3-6 yaş arası miniklere Anaokulu müjdesi - Haberler
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Karaburun'da Belediyesi'nden 3-6 yaş arası miniklere Anaokulu müjdesi

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Karaburun'da Belediyesi'nden 3-6 yaş arası miniklere Anaokulu müjdesi

Karaburun Belediyesi, vatandaşların taleplerini dikkate alarak Mordoğan Hizmet Binası yanında 3–6 yaş çocuklar için anaokulu açıyor.

Çocukların okul öncesi eğitimi almalarını sağlamak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan anaokuluna ön kayıtlar 15 Ekim 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar şahsen yapılabilecek.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, pandemi ile birlikte ilçenin 10 bin 750 olan kayıtlı nüfusunun geçen kış aylarında 40 bine ulaştığını belirtti. Bu durumun ilçede anaokulu ihtiyacı doğurduğunu vurgulayan Erdoğan, 3-6 yaş arasındaki çocuklara hitap edecek anaokulunun Mordoğan Hizmet Binası yanında hizmet vereceğini belirtti.

// ZİHİNSEL VE BEDEN GELİŞİMLERİ DESTEKLENECEK

Anaokulunda çocukların Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik (STEAM) dünyasını keyifle öğrenmelerini sağlayacak STEAM Park uygulamasının da yer alacağı bilgisini veren Başkan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yavrularımızın gelişimini desteklemek için farklı uygulamalar da anaokulumuzda yer alacak. Eğlenceli oyunlar, dinamik hareketli sürüşler ve yaratıcılıklarını geliştirecek alt yapılarla inşa edilen STEAM Park'la çocuklarımızın sebep-sonuç ilişkisi kurma, gözlem yapma, sözel ifade becerileri, problem çözme, hayal gücü gibi konularda da gelişimi desteklenecek. Anaokulumuzda ayrıca Drama, Değerler Eğitimi, Müzik, Fen/Doğa Etkinliği, Satranç, İngilizce, Resim, Okuma/Yazma Etkinlikleri gibi ders içeriklerini planlıyoruz."

Ön kayıtların 15 Ekim tarihine kadar bizzat başvuru yoluyla yapılacağı Karaburun Belediyesi Anaokulu için vatandaşlar detaylı bilgiyi Eylem Aşur'dan ( 0542 354 93 90 ) alabilecekler.

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