Karabük'te Kovid-19 hastalarına uygulanan tedavi uluslararası dergide yayınlandı - Haberler
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Karabük'te Kovid-19 hastalarına uygulanan tedavi uluslararası dergide yayınlandı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Sağlık
Karabük'te Kovid-19 hastalarına uygulanan tedavi uluslararası dergide yayınlandı

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Acat'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını ağır geçiren kişilerde uyguladıkları tedavi yöntemine ilişkin çalışması, uluslararası dergide yayınlandı.

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Acat'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını ağır geçiren kişilerde uyguladıkları tedavi yöntemine ilişkin çalışması, uluslararası dergide yayınlandı.

Acat, AA muhabirine, Kovid-19 geçiren kişilerin büyük kısmının hastalığı ayakta atlattığını, bir kısmının da uzun süre oksijen tedavisine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Üçüncü haftadan sonra hala oksijen tedavisine ihtiyaç duyup akciğerlerinde yaygın tutulum olan, ciğerlerin içerisindeki zarlarda kalınlaşma olan hastalarda, yıllardır interstisyel (hava keseciklerin etrafındaki kalınlaşma) akciğer hastalarına uygulanan ilacı kullandıklarını aktaran Acat, ilacın işe yarayıp yaramayacağıyla ilgili teorik bazda yayınlar olduğunu kaydetti.

Acat, bugüne kadar yaklaşık 40'a yakın hastada bu ilacı kullandıklarını dile getirerek, "13 hastamızın verilerini, ağır bir şekilde Kovid-19 geçirip evine oksijen makinesiyle gönderdiğimiz ağır hastaların 2 ay sonraki bulgularıyla karşılaştırdık. Antifibrotik (akciğerlerde sertleşmenin ilerlemesini engelleyen) dediğimiz ilacı kullanan Kovid-19 hastalarının diğer gruba göre daha fazla iyileştiğini, solunum fonksiyon testinde ve akciğer tomografisinde daha fazla iyileşme olduğunu tespit ettik." diye konuştu.

Tespitlerine İngiltere'de uluslararası yayın yapan dergide yer verildiğini belirten Acat, "Uluslararası SCI (Science Citation Index-temel bilimler alanındaki bilimsel dergileri kapsayan dizin) bir dergide yayın oldu. Yapmış olduğumuz çalışmamız dünya literatüründe Kovid hastalarında ilk diyebilirim." dedi.

Radyoloji uzmanı Serkan Öner, tıbbi biyolog Muhammed Kamil Turan ve göğüs hastalıkları uzmanı Pınar Yıldız Gülhan'ın da yer aldığı çalışmaya, Uluslararası Klinik Uygulama dergisinde (International Journal of Clinical Practice) yer verildi.

Karabük'te Kovid-19 hastalarına uygulanan tedavi uluslararası dergide yayınlandı

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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