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Kapadokya Üniversitesinde "Toplumsal dip dalgalara bakmak" konulu seminer

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Kapadokya Üniversitesinde

Kapadokya Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik seminerde araştırmacı yazar Bekir Ağırdır konuk edildi.

Kapadokya Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik seminerde araştırmacı yazar Bekir Ağırdır konuk edildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafapaşa köyündeki yerleşkede düzenlenen programda, Ağırdır, "Toplumsal dip dalgalara bakmak" başlıklı seminer verdi.

Kovid-19 salgını ve ekonomik krize yönelik değerlendirmelerde bulunan Ağırdır, son dönemde ortaya çıkan belirsizliklerin bir çağ değişimine gebe olabileceğini belirtti.

Aritmik bir dünya ile karşı karşıya kalındığını ve bu durumun kalıcı olacağını düşündüğünü ifade eden Ağırdır, şöyle konuştu:

"Bizim bugüne kadar bildiğimiz her şey belirlilik üzerine kuruluydu. Eğer aritmik dünyayla ilgili tezim doğruysa bugün tüm yapı modellerinin çöktüğünü görüyoruz. Çünkü bir sistem vardı ve her şey belirlilik esasına göre kuruluydu. Pandemi ve eşlik eden ekonomik buhran bir yandan, hızlanan siyasal ve ekonomik yeni küresel bölüşüm gerilimi diğer yandan. Yeni toplumsal krizler birbirini çoğaltacaktır. Bir çağ değişimi ile karşı karşıyayız."

Yaklaşık iki saat süren seminer soru cevap kısmıyla sona erdi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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