Kanunsuz Topraklar Gülfem kim? Kanunsuz Topraklar Gülfem gerçek adı nedir? Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç kimdir?

Kanunsuz Topraklar Gülfem kim? Kanunsuz Topraklar Gülfem gerçek adı nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Oldukça titiz bir hazırlık süreci geçiren Kanunsuz Topraklar dizisi için güçlü bir oyuncu kadrosu ile anlaşıldı. Faruk Teber'in yönetmen koltuğunda olduğu Kanunsuz Topraklar bir dönem dizisi olarak ekrana gelecek. Kanunsuz Topraklar dizisinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç başrolleri paylaşıyor. Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç kimdir?

KANUNSUZ TOPRAKLAR GÜLFEM KİM?

Malik Bey'in en büyük çocuğu olan Gülfem, hem güzel hem zengindir. Ama aşkı için her şeyden vazgeçecek kadar yüreklidir. Babasına kafa tutabilecek kadar da inatçı ve güçlüdür. Şımarıklığının verdiği birtakım huylarıyla insanı zaman zaman sinir etse de, samimi ve akıllıdır.

Davut'u go¨ren Gu¨lfem daha ilk anda ondan nefret eder. C¸u¨nku¨ herkesin, o¨zellikle de babasının adamlarının kars¸ısında el penc¸e divan durmasına, emirlerini yerine getirmesine alıs¸kındır. Her ne kadar nefret ediyormus¸ gibi go¨ru¨nse de, Gu¨lfem zamanla Davut'a kars¸ı ic¸ten ic¸e bir hayranlık duymaya bas¸lar.

KANUNSUZ TOPRAKLAR GÜLFEM GERÇEK ADI

Ekranların sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar'da Gülfem karakterini canlandıran isim Esra Bilgiç'tir.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İki çocuklu bir ailenin büyük çocuğudur. Tiyatro ile sekiz yaşında Mamak Belediyesi'nin kurslarında çocuk oyunları oynayarak tanıştı. On yaşında annesinin yönlendirmesiyle keman çalmaya başladı. 2011 senesinde Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne yarı burslu kabul edildi. 2014'te ilk projesi olan "Diriliş Ertuğrul" ile oyunculuğa ilk profesyonel adımını attı.

116 bölüm hayat verdiği "Halime Hatun" karakterine 2018'de veda etti. Diriliş Ertuğrul dünya çapında milyarca insan tarafından izlendi. Esra Bilgiç IMDB listelerinde uzun bir süre sırasını korudu. Projedeki başarısı, Bilgiç'in uluslararası markalardan reklam teklifleri almasını sağladı. 2018 yılı Kasım ayında dünyanın en prestijli sanat okullarından olan Royal Academy of Dramatic Art'ta drama ve ses eğitimi almak için İngiltere'ye gitti. Londra'da altı ay süren eğitim sonunda Türkiye'ye döndü. 2019'da BKM yapımcılığında Adana'da çekilen "Ramo" dizisinde 41 bölüm başrolü paylaştı. 2021'de Türkiye'nin başarılı markalarından Molped'i, çektiği reklam filmleriyle yurtdışında temsil etmeye başladı. Türkiye'de birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Bilgiç, bir devlet üniversitesinin Hukuk Fakültesi'nde üçüncü sınıf öğrencisidir. 2018'de başladığı piyano eğitimini sürdürmektedir.

Esra Bilgiç'in Oynadığı Diziler

Kanunsuz Topraklar/ Gülfem/ 2021

Ramo/ Sibel Yıldırım/ 2020-2021

Bir Umut Yeter/ Derya Akar/ 2018

Diriliş Ertuğrul/ Halime Hatun/ 2014-2018

Esra Bilgiç'in Oynadığı Filmler

Adanış Kutsal Kavga/ Cemre Haznedar/ 2020

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