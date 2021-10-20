Kanunsuz Topraklar Gülfem kim? Kanunsuz Topraklar Gülfem gerçek adı nedir? Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç kimdir?
Fox ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kanunsuz Topraklar, ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Oyuncu kadrosundaki başarılı isimleri araştırılan dizi de rol alan Gülfem karakteri hakkında Kanunsuz Topraklar Gülfem kim? Kanunsuz Topraklar Gülfem gerçek adı nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç kaç yaşında, nereli? Esra Bilgiç'in rol aldığı diziler ve filmler...
Kanunsuz Topraklar Gülfem kim? Kanunsuz Topraklar Gülfem gerçek adı nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Oldukça titiz bir hazırlık süreci geçiren Kanunsuz Topraklar dizisi için güçlü bir oyuncu kadrosu ile anlaşıldı. Faruk Teber'in yönetmen koltuğunda olduğu Kanunsuz Topraklar bir dönem dizisi olarak ekrana gelecek. Kanunsuz Topraklar dizisinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç başrolleri paylaşıyor. Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç kimdir?
Malik Bey'in en büyük çocuğu olan Gülfem, hem güzel hem zengindir. Ama aşkı için her şeyden vazgeçecek kadar yüreklidir. Babasına kafa tutabilecek kadar da inatçı ve güçlüdür. Şımarıklığının verdiği birtakım huylarıyla insanı zaman zaman sinir etse de, samimi ve akıllıdır.
Davut'u go¨ren Gu¨lfem daha ilk anda ondan nefret eder. C¸u¨nku¨ herkesin, o¨zellikle de babasının adamlarının kars¸ısında el penc¸e divan durmasına, emirlerini yerine getirmesine alıs¸kındır. Her ne kadar nefret ediyormus¸ gibi go¨ru¨nse de, Gu¨lfem zamanla Davut'a kars¸ı ic¸ten ic¸e bir hayranlık duymaya bas¸lar.
Ekranların sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar'da Gülfem karakterini canlandıran isim Esra Bilgiç'tir.
14 Ekim 1992 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İki çocuklu bir ailenin büyük çocuğudur. Tiyatro ile sekiz yaşında Mamak Belediyesi'nin kurslarında çocuk oyunları oynayarak tanıştı. On yaşında annesinin yönlendirmesiyle keman çalmaya başladı. 2011 senesinde Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne yarı burslu kabul edildi. 2014'te ilk projesi olan "Diriliş Ertuğrul" ile oyunculuğa ilk profesyonel adımını attı.
116 bölüm hayat verdiği "Halime Hatun" karakterine 2018'de veda etti. Diriliş Ertuğrul dünya çapında milyarca insan tarafından izlendi. Esra Bilgiç IMDB listelerinde uzun bir süre sırasını korudu. Projedeki başarısı, Bilgiç'in uluslararası markalardan reklam teklifleri almasını sağladı. 2018 yılı Kasım ayında dünyanın en prestijli sanat okullarından olan Royal Academy of Dramatic Art'ta drama ve ses eğitimi almak için İngiltere'ye gitti. Londra'da altı ay süren eğitim sonunda Türkiye'ye döndü. 2019'da BKM yapımcılığında Adana'da çekilen "Ramo" dizisinde 41 bölüm başrolü paylaştı. 2021'de Türkiye'nin başarılı markalarından Molped'i, çektiği reklam filmleriyle yurtdışında temsil etmeye başladı. Türkiye'de birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Bilgiç, bir devlet üniversitesinin Hukuk Fakültesi'nde üçüncü sınıf öğrencisidir. 2018'de başladığı piyano eğitimini sürdürmektedir.
Esra Bilgiç'in Oynadığı Diziler
Kanunsuz Topraklar/ Gülfem/ 2021
Ramo/ Sibel Yıldırım/ 2020-2021
Bir Umut Yeter/ Derya Akar/ 2018
Diriliş Ertuğrul/ Halime Hatun/ 2014-2018
Esra Bilgiç'in Oynadığı Filmler
Adanış Kutsal Kavga/ Cemre Haznedar/ 2020