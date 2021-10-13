Kanunsuz Topraklar Asude kimdir? Kanunsuz Topraklar'ın yeni bölümüyle birlikte birçok oyuncu hakkında vatandaşlar tarafından araştırma yapılmakta. Bu bağlamda son dönemde en çok merak edilen dizi karakteri Ezgi Çelik'in hayat verdiği Asude karakteri oldu. Vatandaşlar konuyla ilgili internette en çok "Kanunsuz Topraklar Asude kimdir? Kanunsuz Topraklar'ın Asude'si Ezgi Çelik kimdir? Ezgi Çelik kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmaktadır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KANUNSUZ TOPRAKLAR ASUDE KİMDİR?

Kanunsuz Topraklar dizisi Asude karakterine Ezgi Çelik hayat vermektedir. Asude 1940 yılların ünlü ses sanatçısıdır. Güzelliğinin yanı sıra sesiyle de izleyenleri kendisine hayran bırakmaktadır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

EZGİ ÇELİK KİMDİR?

Ezgi Çelik, 6 Ağustos 1984 yılınd İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimini Mimar Sinan Üniversitesinde tamamlayan Ezgi Çelik, Kara Yılan dizisi ile ekranlarda boy göstermiştir.Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde hayat verdiği Gülperi karakteri ile tanınan Ezgi Çelik son dönemde Söz dizisinde Yüzbaşı Songül karakterine hayat vermiştir. 2020 yılında ise Maria ile Mustafa Dizisi Nadire karakterine hayat vererek ismini duyurmuştur. 1.67 m boyunda ve 56 kilo olan güzel oyuncu Ezgi Çelik 6 Ağustos doğumlu ve aslan burcudur.

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