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Kanserden korkma, geç kalmaktan kork

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Haberler | Sağlık

Kanserden korkma, geç kalmaktan kork Meme kanserine dikkat çekmek isteyen sağlıkçılar, 'veda notu' panosu oluştururken, pembe balonlar da uçurdu.

Kanserden korkma, geç kalmaktan kork

BURSA - Meme kanserine dikkat çekmek isteyen sağlıkçılar, 'veda notu' panosu oluştururken, pembe balonlar da uçurdu.

Özel Hayat Hastanesi çalışanları, meme kanserine dikkat çekti. Sağlık çalışanları, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla 'Meme kanserine veda notu' panosuna farklı notlar yapıştırarak kanserin önemine dikkat çekti. Pembe taç takan çalışanlar, pembe balonları da uçurmayı ihmal etmedi.

Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, "Bütün kadınlarımıza meme kanserinin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bunun mutlaka tedbirini almamız gerekiyor. Kanserden korkmamak, geç kalmaktan korkmak gerekiyor. Meme kanserinin hangi döneminde olursa olsun erken teşhisle tedavi olunabiliyor. Onun için mutlaka doktora başvurmak ve tedaviye başlamak gerekiyor. En önemlisi de kadınlar mutlaka kontrollerini düzenli yaptırmalı ve ihmal etmemelidir" dedi.

Çalışanların panoya yazdıkları, 'sen güçlüsün gülümse', bedenini sev', 'korku yok tedbir var', 'hayat yaşamaya değer', 'kontrolü elden bırakma', 'kontrollü ol' notları dikkat çekti.

Kanserden korkma, geç kalmaktan kork

Kanserden korkma, geç kalmaktan kork

Kanserden korkma, geç kalmaktan kork

Kanserden korkma, geç kalmaktan kork
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Son Dakika Haberleri
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