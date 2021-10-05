Kanal Tokat 2 Projesi'nin yapımı devam ediyor

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kanal Tokat 2 çalışmalarının hızla sürdüğünü bildirdi.

Kanal Tokat 2 Projesi'nde yapılan peyzaj ve park çalışmalarını inceleyen Eroğlu, Tokatlıların gurur duyacağı bir şehri inşa ettiklerini söyledi.

Kanal Tokat 2 Projesi kapsamında yapılan çalışmaların sürdüğünü dile getiren Eroğlu, "Yaklaşık 25 bin metrekarelik peyzaj alanı ile Kanal Tokat 2'ye yeni bir alanı daha kazandırıyoruz. 2018 yılında başlattığımız Kanal Tokat projemiz 1350 metre uzunluğuna sahipti. Bu alana 700 metre daha ekleyerek toplam uzunluğunu 2 bin metreye çıkartıyoruz. Bu alan içinde yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuklarımız için 3 park, su değirmeni, bol yeşil alan ve kameriye ile sahil yolunda yapacağımız seyir balkonlarıyla Kanal Tokat 2'yi halkımızla buluşturacağız." dedi.

1,5 aya kadar alan çalışmalarının tamamlanacağını aktaran Eroğlu, "İnsanlarımızın dinleneceği, eğleneceği güzel bir alana sahip olacağız. Toplamda 70 bin metrekarelik peyzaj alanına kavuşmuş olacak." ifadesini kullandı.