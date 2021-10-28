Kamyonun çarptığı türbe duvarı onarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyonun çarptığı türbe duvarı onarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kamyonun çarptığı türbe duvarı onarıldı

Eskişehir'de kamyon çarpması neticesi zarar gören kerpiç türbe duvarı onarıldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kamyon çarpması neticesi zarar gören kerpiç türbe duvarı onarıldı.

Geçtiğimiz haftalarda kum ve tuğla taşıyan kamyon, rampa yuları çıkarken kontrolünü kaybederek aşağı doğru sürüklendi. Kemal Zeytinoğlu caddesindeki Hazreti Şeyh Şehabeddin Sühreverdi Türbesi'nin duvarına çarparak durabilen kamyon, türbanın kerpiç duvarına zarar verdi. Olay ardından duvarın kazaya sebep olan kamyonun ait olduğu firma tarafından yaptırıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title