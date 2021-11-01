Kamyon otomobille çarpıştı: 1 yaralı

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz Beldesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.A. (43) idaresindeki 39 TG 031 plakalı otomobil ile S.A. (25) yönetimindeki 06 DG 4608 plakalı kamyon, Evrensekiz kavşağında çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Tülay A. adlı vatandaş yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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