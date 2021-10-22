Kamu Başdenetçisi Malkoç, Mardin'de temaslarda bulundu Açıklaması

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Terör örgütleri Türkiye'deki hak ve özgürlükler açısından fevkalade gelişmekte olan ortamı zehirledi. Ancak terör örgütlerine karşı Türkiye devletiyle, halkıyla, yöneticileriyle, sivil toplum örgütleriyle iyi mücadele verdi. Bundan da en fazla bu yörenin insanları memnun kaldı." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Malkoç, kamu denetçileri Fatma Benli Yalçın, Arif Dülger, Sadettin Kalkan ve Celile Özlem Tunçak ile Valiliği ziyaret ederek, Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü.

Daha sonra bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Malkoç, Kamu Başdenetçiliği Kurumunun çalışmaları ve görev alanlarını anlattı.

Türkiye'nin özellikle son 15 yıldır insan hakları açısından önemli mesafeler aldığını, özellikle 2010'daki anayasa değişikliğiyle birçok düzenlemeler yapıldığını aktaran Malkoç, bunlar arasında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı ile kamu denetçiliğinin kurulmasının olduğunu söyledi.

Malkoç, "Ancak PKK terör örgütünün bu bölgede özerklik adı altındaki faaliyetleri, hukuk dışı ve hendek kazıp bombalar koyması, yasa dışı faaliyetlerde bulunması, DEAŞ terör örgütünün Türkiye genelinde faaliyete geçmesi, FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsü Türkiye'deki hak ve özgürlükler açısından fevkalade gelişmekte olan ortamı zehirledi." dedi.

Bu nedenle hak ve özgürlükler ile güvenlik dengesinde bazı tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Terör örgütleri Türkiye'deki hak ve özgürlükler açısından fevkalade gelişmekte olan ortamı zehirledi. Ancak terör örgütlerine karşı Türkiye devletiyle, halkıyla, yöneticileriyle, sivil toplum örgütleriyle iyi mücadele verdi. Bundan da en fazla bu yörenin insanları memnun kaldı. Rahat ettiler, huzura kavuştular. İşte bu ortamı daha da geliştirmek için, aldığı kamu hizmetinin kalitesini daha da artırmak için bu çalışmaları birlikte yapıyoruz."

Türkiye'nin bütün zorlukları aşacak güç, kapasite ve birikime sahip olduğunu aktaran Malkoç, Anadolu topraklarında bütün unsurlarıyla bin yıldan beridir devam eden bir birlikteliğin olduğunu kaydetti.

Malkoç, 1500 yıllık İslam medeniyetine dayanan bir birikiminin, 2 bin 500 senelik bir devlet geleneği olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Biz 72,5 milleti 20 milyon kilometrekarede hak ve adalet anlayışı içerisinde yönetmiş bir milletiz. O zaman ne BM, ne insan hakları evrensel beyannamesi ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vardı. Bizim milletimizin adalete, hakkaniyete olan bağlılığı ve dayanışma duygusu vardı. İşte terör ve benzeri olaylar geride kaldı çok şükür. Bundan sonra bunu pekiştirerek 21. yüzyılda hem Türkiye hak ve özgürlükler alanında önemli mesafeler almış olacağız ve bölgenin istikrarına katkıda bulunacağız hem de Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi dünya 5'ten büyüktür sözüyle yeni bir medeniyetin inşasını hep birlikte yapacağız.

Bölgede en önemli sorunun terör olduğunu ve bu durumun çözülerek iyi bir noktaya gelindiğini belirten Malkoç, artık can ve mal güvenliği, terör konusunun geride kaldığını, insanların refahını artırmak için çalışmalara başladığını dile getirdi.

Hak aramada insanların biraz daha fazla gayret göstermesi ve kendilerine başvurması gerektiğini belirten Malkoç, "Türkiye'de anayasa ve yasalar, Avrupa'nın birçok ülkesinden daha iyi durumda ve daha ileri düzeyde. İnsanlarımız anayasa ve yasalardaki haklarını yeterince bilmiyor ve bunları kullanmak için bazıları çaba göstermiyor. İdareci arkadaşlarımızın da bazı sebeplerden dolayı özellikle hak ve özgürlükler açısından zaman zaman farklı davranışlar içerisinde olduğunu görüyoruz. İşte kamu denetçiliği tam bunun için de kurulmuş. İnsanlarımıza hak arama yollarını anlatmak diğer taraftan da idarecilerimize anayasa ve yasadaki hakları hatırlatıp iyi yönetim ilkelerini yerleştirmek için kurulmuş bir kurumdur." ifadesini kullandı.