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Kaman'da satranç turnuvası düzenlendi

AA / Ali Güneş - Haberler | Güncel
Kaman'da satranç turnuvası düzenlendi

Kaman Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği ve Kaman Belediyesi iş birliği ile düzenlenen turnuvaya, Kırşehir ve çevre illerden çeşitli kategorilerde 141 sporcu katıldı.

Kaman Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen turnuvada Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, MHP İl Başkanı Arif Kılıç, Kaman Ticaret Odası Başkanı Yakup Eğri, yarışmacıların heyecanına ortak oldu.

Dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verilirken bu tür sosyal etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak tüm yarışmacıları tebrik etti.

Kaman'da satranç turnuvası düzenlendi

Kaman'da satranç turnuvası düzenlendi

Kaman'da satranç turnuvası düzenlendi

AA / Ali Güneş - Son Dakika Haberleri
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