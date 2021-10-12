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Kaman cevizinde bereketli hasat devam ediyor

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kaman cevizinde bereketli hasat devam ediyor

İnce kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinde, yerli ve yabancı türlerde hasat sürüyor.

KIRŞEHİR (AA) - İnce kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinde, yerli ve yabancı türlerde hasat sürüyor.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Duran Seçen, ilçede hasat yapan çiftçileri ziyaret ederek çalışmalarına katıldı.

Ceviz üretimi ile ilgili çiftçilerden bilgi alan Seçen, Kaman deyince herkesin aklına ceviz geldiğini belirterek, yerli ve yabancı türlerde hasadın devam ettiğini aktardı.

İl Müdürlüğü olarak coğrafi işaret almış olan bu değeri korumak ve tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Seçen, şöyle devam etti:

"Kaman cevizinin ülke genelinde bu kadar tanınmış olması tesadüf değildir. Aromasının eşsiz olmasının yanı sıra ilçemizde 400 yıllık Anıt Ceviz ağaçlarının varlığı eskiden beri bu bölgede ceviz yetiştiriciliğinin yapıldığının ispatıdır. Ceviz, Kaman halkı için oldukça önemli bir üründür. İlçemizde yılda 2 bin 500-3 bin 500 ton arası üretim yapılmaktadır."

Üretici Bayram Karakaya ise üretim sezonunun sonuna yaklaşıldığına vurgu yaparak, "Hasat zamanına geldik. Bu bahçeden 60-70 ton verim almaktayız." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kaman cevizinde bereketli hasat devam ediyor - Haberler
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