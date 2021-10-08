Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı! İZLE! Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe, Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu üzerine atılan suçu kabul ederek cezaevine girer. Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar verir. Ferit'in "Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım" demesi Ayşe'yi umutlandırır. Ancak Ferit, Baha ile Ayşe'nin birbirlerini sevdiği düşüncesini aşmakta zorlanmaktadır.

Ayşe'nin masumiyetinin kanıtı olan video Azade'nin elindedir. Azade gelin olarak hiçbir zaman kabullenemediği Ayşe yüzünden oğlunun ölümden dönmesini sindiremez. Vicdanı ve anneliği arasında sıkışan Azade, Ayşe'nin kurtarıcısı olabilecek mi?

Diğer yandan Adnan'ın öz babası olduğunu öğrenen Yaman, geçmişiyle barışmak ve intikam almak arasında kritik bir yol ayrımındadır... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferit, Ayşe'ye karşı tüm hayal kırıklıklarını bastırıp Ayşe'nin işlemediği bir suç yüzünden haksız yere tutulduğu cezaevinden çıkarmak için canını dişine takarak çalışır. Mahkeme günü gelip çattığında Ferit Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük kırgınlıklara yol açar.

İhsan'ın ihaneti Vedia'nın hayatını alt üst etmekle kalmaz, Vedia'nın konaktaki konumunu da sarsar. Vedia'nın tek tesellisi Zeytin olur. Yaman ise Sancakzadeler'e karşı kurduğu intikam oyununa devam etmektedir.

Hande'nin Ayşe ve Ferit'i ayırmak için oynadığı oyunlar işe yaramaz. Üstüne üstlük Ayşe de Ferit de ona meydan okur. Öte yandan Yaman'dan aldığı ders de Hande'yi iyice sarsmış, zaten kırılgan olan ruh halini daha da kötüye götürmüştür. Hande, elindeki son kozu oynamaya karar verir. Hande'nin bu son hamlesi en çok da Ayşe ve Ferit'in hayatını kökünden değiştirecektir.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gökhan Alkan (Ferit Sancakzade)

Yağmur Tanrısevsin (Ayşe Yılmaz Sancakzade)

Merve Çağıran (Hande Varoğlu)

Toprak Can Adıgüzel (Yaman Öztürk)

Mahir Günşiray (Adnan Sancakzade)

Şenay Gürler (Azade Sancakzade)

Meltem Gülenç (Zümrüt Varoğlu)

Rıza Akın (Hüseyin Varoğlu)

Nail Kırmızıgül (İhsan Sancakzade)

Yonca Şahinbaş (Vedia Sancakzade)

İnanç Konukçu (Sinan Sancakzade)

Burçin Abdullah (Leman Sancakzade)

Naz Sayıner (Müge Sancakzade) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Melih Çardak (Bahtiyar Ağa)

Zehra Yılmaz (Betül)

Kemal Burak Alper (Baha)

KALP YARASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/kalp-yarasi

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