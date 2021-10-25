Kalp Yarası Ayşe kim? Kalp Yarası Ayşe gerçek adı ne?

Kalp Yarası Ayşe kim? sorusunun yanıtı, diziseverler tarafından araştırılıyor. Antakyalı iki farklı ailenden olan Ferit ve Ayşe'nin aşk hikayesini konu alan dizi heyecanla bekleniyor. ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Güçlü kadrosuyla da dikkat çeken Kalp Yarasının başrollerinde Gökhan Alkan (Ferit) ve Yağmur Tanrısevsin (Ayşe) yer alıyor. Peki, Kalp Yarası Ayşe kimdir? Yağmur Tanrısevsin kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

KALP YARASI AYŞE KİM?

Babası, annesinin aşkı uğruna malı, mülkü ve ailesini geride bırakarak İstanbul'a göç etmiş Ayşe'nin. Babası, yaşamayı çok seven, hayattan zevk almayı bilen ve haliyle biraz har vurup harman savuran bir adam. Ayşe'nin annesi dillere destan bir güzelliğe sahip, bir kadınmış.

Babası, ailesini geçindirmek için türlü türlü işlerde çalışmış. Yokluğun ve zaman zaman hiçliğin içinde bile aile olmayı başarabilmişler. Ayşe'nin hayat felsefesi de bu zamanlara atıf niteliğinde: Paylaşacak bir şeyin yoksa hayatta her zaman rahat edersin ama varsa da paylaşacaksın. Ailesini çok küçük yaşta kaybetmiş. Hayatla tek başına mücadele eden güçlü bir kız. İstanbul'da baristalık ,köpek gezdiriciliği gibi birkaç işte çalışıyor. En büyük hayallerinden birisi de günün birinde kendi cafe' sini açmak.

YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?

Kalp Yarası dizisinde Ayşe'ye hayat veren Yağmur Tanrısevsin, 24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin'de doğan Türk oyuncudur. Yağmur Tanrısevsin 31 yaşındadır.

Yağmur Tanrısevsin, "Güneşi Beklerken"dizisinde ünlü bir ailenin duygusal krizler geçiren hassas kızı "blumia hastası" "Melis Güzel" karakterini canlandırarak tanınmıştır. İngilizce oynadığı Amerika ortak yapımı ilk sinema olan The Tragedy adlı korku filminde Jennifer rolünü canlandırmıştır. Wella/Koleston'un 2 sezon marka yüzü olmuştur.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü mezunudur. Sanat kariyerini oyunculuk ve seramik-cam alanlarında birlikte devam ettirmektedir. Meltem Cumbul, Betül Alganatay, Ümit Çırak, Craft Oyunculuk Atölyesi Bahar Kerimoğlu ve Merve Taşkan oyunculuk eğitimi aldığı bazı isimlerdir. Boks, tenis, kayak, basketbol, heykel ve resim ile ilgilenmektedir.

"Geniş Aile: Yapıştır" sinema filminde Çağla karakterini canlandırdı. "Aşk Ağlatır" adlı sinema filminde oynadı.

Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili dizilerinde konuk oyuncu olarak bulundu.

Güneşi Beklerken dizisinde Melis Güzel karakterine hayat verdi.

2014 sonbaharı itibarı ile Kaçak isimli dizide Ustura Faysal'ın (Haluk Bilginer) kızı Tülay Mengen karakterini, Bana Baba Dedi dizisinde Didem karakterini canlandırdı.

Show TV'de ekrana gelen "Mayıs Kraliçesi" adlı dizide başrol oynadı.

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