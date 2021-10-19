Kale Kaymakamı Bıçak, muhtarlarla bir araya geldi

MALATYA (AA) - Malatya'da Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

İzollu Kongre ve Nikah Sarayı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Bıçak, muhtarlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Muhtarlarımız, mahallelerinde devletimizi temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Gerek milleti, gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Bıçak, muhtarların ilettiği taleplerin imkanlar ölçüsünde çözüleceğini, karşılanacağını kaydetti.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Özden, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Necmettin Budancamanak ve kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.