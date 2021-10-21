Kahramanmaraş'ta hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında çeşitli suçlardan dolayı hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta hakkında çeşitli suçlardan dolayı hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masası tarafından hakkında "Kasten adam öldürme, uyuşturucu, veya uyarıcı madde ticareti yapma, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (47) isimli şahıs, Dulkadiroğlu ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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