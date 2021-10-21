KAHRAMANMARAŞ (Bültenler) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kahramanmaraş 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı 22 Ekim'de başlıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenecek "Kitap ve Kültür Fuarı" 22 - 31 Ekim tarihlerinde Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM) kitapseverleri ağırlayacak. Düzenlenecek fuara 250'den fazla yayınevi katılırken onlarca yazar da okuyucularıyla buluşacak. Birbirinden ünlü yazar ve şairlerin de okuyucularıyla buluşacağı etkinlik takvimi süresince panel, söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek.

SEVİLEN YAZARLAR FUARDA

Kahramanmaraş 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na Sevil Atasoy, Ahmet Mümtaz Taylan, Kemal Sayar, Tarık Tufan, Pelin Çift, Tufan Gündüz, Erhan Afyoncu, Emrah Sefa Gürkan, Bülent Parlak, Ahmet Murat, İsmail Kılıçarslan, Hatice Kübra Tongar, Bahadır Yenişehirlioğlu, İhsan Süreyya Sırma, Sıtkı Aslanhan, Alişan Kapaklıkaya, Hayati İnanç, Nurullah Genç, Melih Tuğtağ, Kahraman Tazeoğlu, Şeyda Betül Kılıç, Yavuz Dizdar, Murat Tavlı ve Yusuf Kaplan katılacak.

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı'ndan düzenlenecek fuara ilişkin yapılan açıklamada; "Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'ımızda, bu yıl 7. Kitap ve Kültür Fuarı'nı düzenliyoruz. Onlarca yazar, yüzlerce yayınevi ve binlerce kitap ile kültür sanat ikliminin yaşanacağı fuara tüm vatandaşlarımız davetlidir" ifadeleri kullanıldı.

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