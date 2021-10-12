KAĞITHANE'DE KOMŞUSUNDAKİ HIRSIZLIĞI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

KAĞITHANE'DE bir evin açık bırakılan penceresinden içeri giren hırsız o sırada uyuyan 6 kişinin 9 telefonu ve cüzdanlarını çaldı. Hırsızın eve girdiği anları aynı mahallede oturan bir kişi cep telefonuyla görüntüledi.

Olay 10 Ağustos'ta Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Türkmenistan uyruklu 6 akraba ve arkadaş evlerinde uyuyordu. Gece saatlerinde evi gözüne kestiren bir hırsız apartman kenarında bulunan doğalgaz kutusuna çıkarak birinci kattaki balkona tırmandı. Ardından açık bırakılan pencereden içeri girdi. O sırada evde uyuyan 6 kişiye ait 9 cep telefonu ve cüzdanı alarak girdiği pencereden tekrar çıktı. Sabah uyandıklarında cep telefonlarının yerinde olmadığını gören ev sakinleri polise giderek şikayetçi oldu.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde balkona çıkan hırsız pencereyi kontrol ediyor ardından bir süre balkonda bekliyor. İçeri girdikten sonra ise aynı pencereden çıkarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri