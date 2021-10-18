Kağıthane'de fazla hesap tartışması cinayetle sonuçlandı

HESAP YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Kağıthane, Merkez mahallesinde bulunan bir müzikholde 16 Ekim'de meydana gelen olayda Murat D. eğlenmek için gittiği mekanda hesap yüzünden çalışanlarla tartıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 1700 liralık hesaba itiraz eden Murat D. yaşanan itiş kakışın ardından hesabı ödeyerek mekandan ayrıldı.

TEK EL ATEŞ ETTİ

KURŞUN ATARDAMARA GELİNCE KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Murat D., Kağıthane, Gürsel mahallesinde yolda yürürken gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Murat D. olayın 1700 liralık hesaba yaptığı itiraz sonucu çıkan kavga sırasında meydana geldiğini söyledi. Daha önceden 20 kez polise geliş kaydı bulunan Murat D. poliste verdiği ifadesinde "Bana hakaret etmişlerdi. Onlardan özür dilemelerini istediğimde yeniden beniz üzerime geldiler" dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.