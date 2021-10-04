Kağıthane'de akrabalar arası silahlı kavga

Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi'nde saat 16.45 sıralarında meydana gelen olayda, akraba olan Murat T. ile Kerem T., park halindeki otomobilde otururken, yanlarına, akrabaları olduğu öğrenilen İmdat T. ile Ferhat T. geldi. Aralarında borç meselesi yüzünden önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüşürken, iki grup sopa ve yumruklarla birbirlerine vurmaya başladı.