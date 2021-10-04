Kağıthane'de akrabalar arası silahlı kavga - Haberler
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Kağıthane'de akrabalar arası silahlı kavga

Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de, akraba olan iki grup arasında borç meselesi yüzünden yaşanan kavgada bir kişi tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'de, akraba olan iki grup arasında borç meselesi yüzünden yaşanan kavgada bir kişi tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi'nde saat 16.45 sıralarında meydana gelen olayda, akraba olan Murat T. ile Kerem T., park halindeki otomobilde otururken, yanlarına, akrabaları olduğu öğrenilen İmdat T. ile Ferhat  T. geldi. Aralarında borç meselesi yüzünden önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüşürken, iki grup sopa ve yumruklarla birbirlerine vurmaya başladı.

Kavga sırasında Murat T., belinden çıkardığı tabancayla İmdat T.'nin bacağına bir el ateş etti. Murat T., kanlar içinde yere yığılırken, Murat T., birkaç el havaya ateş ettikten sonra Ferhat T. ile birlikte bir motosiklete binerek kaçtı. Kendi imkanlarıyla Kağıthane'deki özel bir hastaneye giden İmdat T., burada tedavi altına alındı.

Polis, olayın ardından kayıplara karışan Murat T. ile Ferhat T.'yi bulmak için çalışmalara başladı.


- İstanbul
Kağıthane'de akrabalar arası silahlı kavga

Kağıthane'de akrabalar arası silahlı kavga

Kağıthane'de akrabalar arası silahlı kavga

Kağıthane'de akrabalar arası silahlı kavga

Kağıthane'de akrabalar arası silahlı kavga

Kağıthane'de akrabalar arası silahlı kavga

Kağıthane'de akrabalar arası silahlı kavga
Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Son Dakika Haberleri
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