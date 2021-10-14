DENİZLİ (İHA) - Kafasını ezdiği erkek arkadaşının başında böyle feryat etti

Görgü tanığı araçta oturan kadının, polisi görünce aşağıya inip bağırmaya başladığını iddia etti

Sürükleyip üzerinden geçtiği erkek arkadaşının başında "Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun" diye feryat etti

DENİZLİ - Denizli'de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını kazayla ezdiğini iddiası, güvenlik kameraları tarafından çürütülen kadın, aracın altından güçlükle çıkartılan cenazenin başında, başında "Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun" diye feryat etti.

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde sabaha karşı meydana gelen olayda; 4 yıldır birlikte yaşayan Murat Avcı ve Dilek D. (34), Dilek D'nin kullandığı 35 MRT 34 plakalı araçla kaldıkları apart dairesine geldi. Daha sonra Dilek D.'nin çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Murat Avcı'nın aracın altında kaldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Murat Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Alkolün etkisindeki Dilek D., kazanın nasıl olduğunu soran polis ekiplerine, kavga ettikleri Murat Avcı'yı fark etmediğini ve olayın kazaen yaşandığını söyledi. Konuyu araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, Dilek D'nin ilk ifadesini ile çevreden topladığı güvenlik kameralarının örtüşmediğini tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarında ise Dilek D'nin araca tutunan Avcı'yı birkaç metre sürüklediği ardından dönüş yaparak üzerinden geçtiği belirlendi.

Aracın içinde oturdu, polisi görünce ağlamaya başladı

Yaşananları evinin balkonundan cep telefonuyla kaydeden gördü tanığı, Dilek D.'nin olayın ardından aracından inmediğini, bir süre telefon görüşmesi yaptığını ve polis ekiplerini görünce aşağıya inip bağırmaya başladığını iddia etti. Kaydedilen görüntülerde Dilek D'nin birkaç kez erkek arkadaşının tekerin altında ezilen cansız bedeninin yanına gittiği, çığlılar attığı, "Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun" diye feryat ettiği anlar ile gözaltına alınıp ekip otosuna bindirilmesi yer aldı.