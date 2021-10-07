Kadın girişimciden İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifine destek

SAMSUN (AA) - Samsun'da turizm sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimci, İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifine destek verdi.

Samsun'da otel ve kafe işletmeciliği yapan Vennas Akyol Haznedar, İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifini ziyaret ederek, burada üretilen yöresel ve geleneksel ürünlerin ulusal pazara ulaşması için yapılabilecek çalışmalar hakkında kooperatif başkanı Nihal Baştuğ ile kooperatif kurucusu Şerife Döndür Acar ile görüştü.

Baştuğ, üretilen ürünlerin pazarlanması konusunda desteğe ihtiyaçları bulunduğunu belirterek, bu bağlamda Haznedar'ın desteğinin önem taşıdığını söyledi.

Acar da kooperatif tarafından üretilen ürünlerin ilgi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "İnşallah üyelerimizin ürettiği ürünler, Haznedar'ın işlettiği kafe ve otel aracılığıyla ülke geneline ulaşacak. Bu, hem kooperatifimiz hem de ilçemizin tanıtımı açısından önemli." dedi.

Haznedar ise kadın gücü ve istihdamı desteklemek adına İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifine destek olacaklarını anlatarak, "Kooperatifimizle iş birlikteliği yaparak otel ve kafemizde kadınlarımızın üretmiş olduğu organik ve yöresel lezzetleri ulusal pazara tanıtmak için kadınlarımıza destek olacağız. Her zaman üreten kadınlarımızın yanındayız ve destekçisiyiz." ifadesini kullandı.