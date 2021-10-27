KADIKÖY'DE KALDIRIMDA İLERLEYEN SCOOTER KULLANICISI 4 KİŞİYE BİN 256 LİRA CEZA - Haberler
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KADIKÖY'DE KALDIRIMDA İLERLEYEN SCOOTER KULLANICISI 4 KİŞİYE BİN 256 LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde elektrikli scooter kullananlara yönelik yapılan denetimde, kaldırımda scooter ile ilerleyen 4 kişiye bin 256 lira ceza yazıldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde elektrikli scooter kullananlara yönelik yapılan denetimde, kaldırımda scooter ile ilerleyen 4 kişiye bin 256 lira ceza yazıldı.

Elektrikli scooterların kullanımına yönelik bazı kuralların getirilmesinin ardından Kadıköy Bağdat Caddesi'nde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde, elektrikli scooter ile kaldırımda ilerleyenler tek tek durduruldu. Durdurulan kişilere, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kaldırımda scooter kullanan 4 kişiye 314 liradan toplamda bin 256 lira ceza uygulandı.

KALDIRIM ÜZERİNDE ELEKTRİKLİ SCOOTERLERİN KULLANIMI YASAKMIŞ

Denetimlerde kaldırım üzerinde scooter süren ve para cezası uygulanan Muhammed Talha Aslan, Bu şekilde cezai işlem uygulanmasını doğru bulmuyorum. Anayasamızda böyle bir madde varmış. Kaldırım üzerinde elektrikli scooterlerin kullanımı yasakmış. Fakat bununla ilgili ilk kez böyle bir bilgi aldım ve bunu duyduğumda da ceza yemiş oldum. Teşekkür ediyorum uyardıkları için. Buradan ufak bir isyan ediyorum. Madem bu tip yasaklamalar, uygulamalar var, bunları öncelikle duyurulsun akabinde bu tip uygulamalar yapıyorsunuz doğru şeklinde konuştu.

KADIKÖY'DE KALDIRIMDA İLERLEYEN SCOOTER KULLANICISI 4 KİŞİYE BİN 256 LİRA CEZA

KADIKÖY'DE KALDIRIMDA İLERLEYEN SCOOTER KULLANICISI 4 KİŞİYE BİN 256 LİRA CEZA

KADIKÖY'DE KALDIRIMDA İLERLEYEN SCOOTER KULLANICISI 4 KİŞİYE BİN 256 LİRA CEZA

KADIKÖY'DE KALDIRIMDA İLERLEYEN SCOOTER KULLANICISI 4 KİŞİYE BİN 256 LİRA CEZA

KADIKÖY'DE KALDIRIMDA İLERLEYEN SCOOTER KULLANICISI 4 KİŞİYE BİN 256 LİRA CEZA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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