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Japonya'da tren seferleri askıya alındıBinlerce kişi istasyonlarda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Haberler | Güncel

- Japonya'da tren seferleri askıya alındı Binlerce kişi istasyonlarda mahsur kaldı Japonya'da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Tokyo bölgesindeki birçok sefer askıya alındı.

- Japonya'da tren seferleri askıya alındı

Binlerce kişi istasyonlarda mahsur kaldı

TOKYO - Japonya'da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Tokyo bölgesindeki birçok sefer askıya alındı. Binlerce kişi istasyonlarda mahsur kalırken, bazı bölgelerde taksi ve otobüs kuyrukları oluştu.

Japonya'da bazı tren hatlarında elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan aksama hayatı felç etti. Ülkenin en büyük demiryolu işletmecilerinden olan East Japan Railway, bugün öğleden sonra Tokyo dahil bazı eyaletlerde kapsamlı hizmet kesintisi yaşadığını açıkladı. Saitama eyaletinin Warabi şehrindeki şirkete ait bir trafo merkezinde 12.55 sıralarında patlama sesi duyulduğu belirtilirken, Yamanote, Keihin-Tohoku ve Joban tren hatları da dahil olmak üzere Tokyo metropol bölgesindeki birçok hatta demiryolu ulaşımının durduğu kaydedildi. İlerleyen saatlerde trafo merkezinde yangın çıktığı netleşirken, tren seferlerinde yaşanan aksamanın yangın ile ilişkili olup olmadığını belirlemek üzere çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Hayatı olumsuz etkiledi

Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde hayatı felç eden hizmet kesintisi nedeniyle binlerce yolcu tren istasyonlarında mahsur kaldı. Birçok bölgede ise otobüs ve taksi duraklarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Japonya'da tren seferleri askıya alındıBinlerce kişi istasyonlarda mahsur kaldı

Japonya'da tren seferleri askıya alındıBinlerce kişi istasyonlarda mahsur kaldı

Japonya'da tren seferleri askıya alındıBinlerce kişi istasyonlarda mahsur kaldı

Japonya'da tren seferleri askıya alındıBinlerce kişi istasyonlarda mahsur kaldı

Japonya'da tren seferleri askıya alındıBinlerce kişi istasyonlarda mahsur kaldı

Japonya'da tren seferleri askıya alındıBinlerce kişi istasyonlarda mahsur kaldı

Japonya'da tren seferleri askıya alındıBinlerce kişi istasyonlarda mahsur kaldı

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Japonya'da tren seferleri askıya alındıBinlerce kişi istasyonlarda mahsur kaldı
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