JANDARMADAN HELİKOPTER VE DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ - Haberler
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JANDARMADAN HELİKOPTER VE DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ'ta, jandarma tarafından helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı.

BİNGÖL (DHA) - MUŞ'ta, jandarma tarafından helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı. Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem yapıldı, uyanlara ise teşekkür edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Muş- Bingöl D-300 Devlet Karayolu Konukbekler ile Yaygın beldesi arasında, helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimde, seyir halinde cep telefon kullanımı, emniyet kemeri, makas atma, hatalı sollama, aşırı hız ve yayaların geçiş önceliğine ağırlık verildi. Kural ihlali yapan sürücülere ekipler tarafından cezai işlem uygulanırken, kurallara uyan sürücülere ise teşekkür edildi.

Sürücülerde yakalanma riski algısını ve farkındalığını oluşturmak maksadıyla düzenlenen denetimde, durdurulan sürücülere kurallara uymaları noktasında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca ekipler tarafından sürücülere, bilgilendirici broşür ile çocuklar için boyama kitabı dağıtıldı.

JANDARMADAN HELİKOPTER VE DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

JANDARMADAN HELİKOPTER VE DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

JANDARMADAN HELİKOPTER VE DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

JANDARMADAN HELİKOPTER VE DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ
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Haber: JANDARMADAN HELİKOPTER VE DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ - Haberler
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