İznik'te tarihi surların yanında ceset bulundu

İZNİK, BURSA (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde tarihi surların yanında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Faruk Kartalmış'a (30) ait olduğu belirlendi.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde bir kişinin tarihi surların yanında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibi, kontrolünde, kimliği Faruk Kartalmış olduğu saptanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kartalmış'ın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından cinayet şüphesi üzerine duran polis, A.Y. ve M.Y. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.