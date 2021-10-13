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İzmit Şiir Günleri'nde Attila İlhan anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İzmit Şiir Günleri'nde Attila İlhan anıldı

İzmit Belediyesinin, Aydili Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği İzmit Şiir Günleri etkinliğinde usta şair Attila İlhan anıldı.

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesinin, Aydili Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği İzmit Şiir Günleri etkinliğinde usta şair Attila İlhan anıldı.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İzmit Şiir Günleri ile Türk Edebiyatında iz bırakan usta şairleri anmaya devam ediyor. Aydili Sanat Derneği ile birlikte düzenlenen etkinlikte bu ay Türk Edebiyatı'nın usta şairi Attila İlhan şiirleriyle anıldı. Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinliğe Aydili Sanat Derneği Üyesi Ümit Salih Bolol ve Ebru Turan konuk oldu. Programda Attila İlhan'ın birbirinden güzel şiirleri seslendirildi. Programa, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Aydili Sanat Derneği Başkanı Suat Özdemir, Aydili Sanat Derneği Üyelerinden Ömer Akın ve vatandaşlar katıldı. - KOCAELİ

İzmit Şiir Günleri'nde Attila İlhan anıldı

İzmit Şiir Günleri'nde Attila İlhan anıldı

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Haber: İzmit Şiir Günleri'nde Attila İlhan anıldı - Haberler
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