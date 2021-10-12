İzmir'in sembol noktalarında dans gösterisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'in sembol noktalarında dans gösterisi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İzmir'in sembol noktalarında dans gösterisi

Her yıl dünyanın en iyi break dansçısını belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One'ın Türkiye birincisi B-Girl Jemrai, İzmir'in sembol noktalarında dans etti.

İZMİR (DHA) - Her yıl dünyanın en iyi break dansçısını belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One'ın Türkiye birincisi B-Girl Jemrai, İzmir'in sembol noktalarında dans etti. Daha önce Madrid, Paris, Viyana, Boston, Las Vegas gibi şehirlerde Red Bull dansçılarıyla çekilen seriye böylece İzmir de eklendi.

2004 yılından bugüne, her yıl dünyanın en iyi break dansçısını seçmek için düzenlenen Red Bull BC One Türkiye birincisi, B-Girl Jemrai'nin yeteneklerini sergilediği "Dance City Guide" videosu Red Bull.com'da yayınlandı. Videonun çekimleri İzmir Saat Kulesi, Kültürpark, Alsancak Garı, Pakistan Pavillion'u, Kızlarağası Hanı, Tarihi Havagazı Fabrikası, Çeşme Kalesi ve Alaçatı Yel Değirmenleri gibi İzmir'in ikonik noktalarında gerçekleştirildi. Jemrai'nin yerçekimine meydan okuyan figürleriyle dikkat çektiği çekimlerin, Bostanlı Kaykay Pisti'nde gerçekleştirilen kısmında ise Jemrai'ye Türkiye'nin en yetenekli kaykay sporcularından biri olarak gösterilen, Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu eşlik etti.

BÜYÜK FİNAL POLONYA'DA

Red Bull BC One'ın Türkiye Finali 3 Ekim 2021 tarihinde İzmir'de gerçekleşti. B-Boy ve B-Girl'lerin Türkiye'nin en iyisi olmak için hünerlerini sergilediği yarışma Tarihi Hava Gazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde düzenlendi. Finalistler B-Girl Jemrai ile B-Boy Jester, gösterdikleri performanslarla hem jüri üyeleri hem de izleyicilerin büyük beğenisini toplayarak, 5-6 Kasım 2021'de Polonya'nın Gdansk kentinde gerçekleşecek dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.


İzmir'in sembol noktalarında dans gösterisi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan bombaları temin eden zanlı yakalandı

Son dakika gündem: İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan bombaları temin eden zanlı yakalandı

 Son dakika haberleri... İzmir Adliyesinde 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKKKCK'lı...

Son dakika haberleri... İzmir Adliyesinde 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mahmut Özer Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Nihal Yalçın Amelia Hamlin
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Ali Palabıyık Hamit Altıntop Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'in sembol noktalarında dans gösterisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 12:56:50. #1.13#